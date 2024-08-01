Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Yaz Konserleri Kuşadası'nda Devam Ediyor

Güncel

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından kentin farklı noktalarında düzenlenen "Yaz Konserleri" devam ediyor. Her yıl binlerce vatandaşın katılım sağladığı konserlerin yeni durağı Kuşadası olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bugün Kuşadası ilçesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda saat 21.30'da vatandaşlarla buluşacak.

Tüm vatandaşları konsere davet eden Başkan Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin farklı noktalarında kültür ve sanat aktivitelerimize devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarımız sevilen eserleri bugün Kuşadası'nda seslendirecek. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum" dedi.