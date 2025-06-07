Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda Peyzaj Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası'nda hayata geçirdiği peyzaj düzenleme, trimör, budama ve refüj boyama çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hayata geçirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayramda da Kuşadası'nın çeşitli mahallelerinde peyzaj düzenleme, trimör, budama ve refüj boyama çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgeye özgü bitki örtüsünü koruyarak, yerel flora ile uyumlu peyzaj çalışmaları yapan ekipler, Kuşadası'nda daha yeşil ve estetik bir çevre oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan projelerinde sürdürülebilirliği de ön planda tutuyor. Yeni yapılan alanlarda su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri ve çevre dostu malzemeler kullanılıyor. Böylece, hem doğal kaynakların korunması hem de halkın yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor.