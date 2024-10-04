Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Belediyecilik Örneği

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et tesisleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi'nden konuklarını ağırladı. Tesisleri gezen konuklar, etlerin halka ulaştırılması ve vatandaşlara en iyi kalitedeki etin uygun fiyatlı satışının gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Ürünleri A.Ş. Genel Müdürü Halit Özdelibaş ve beraberindeki heyet ile Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile beraberindeki heyet, Halk Ege Et tesisleri ve mağazaları hakkında bilgi edinmek üzere Aydın'a geldi.

Halk Ege Et'in Çine ilçesinde bulunan mezbahasında ve mağazalarında incelemelerde bulunan iki heyet, işleyiş hakkında yetkili personelden bilgi edindi. Örnek modellerin çoğalmasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekilen ziyaretlerde, üretilen etlerin halka ulaştırılması ve vatandaşlara en iyi kalitedeki etin uygun fiyatlı satışının gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Belediye heyetleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vatandaşlara sunduğu Emekli Kart ve Anne Kart hakkında da bilgilendirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi'nden yetkililer, et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinde indirim sağlayan Emekli Kart ile Anne Kart'ın kullanımına, vatandaşların memnuniyetine de birebir şahit oldu.aydın büyükşehir belediyesinin sosyal belediyecilik projeleri örnek olmaya devam ediyor

Başkan Çerçioğlu, ülke genelindeki tüm belediyelerin uyum içinde çalışmasının önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız"

"Kentimizi, güzel Aydın'ımızı hayata geçirdiğimiz birçok çeşitli proje ve hizmet ile Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline getirdik. Tarımda öncü, sanayide öncü, hayvancılıkta öncü, turizmde öncü, eğitimde öncü bir kent olmak üzere her geçen gün daha da güçlenerek hizmetlerimizi ve projelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel eserlerini Aydın'da hayata geçiriyor, tüm Türkiye'ye örnek oluyoruz. Belediyelerimizin işbirliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetimizi aydınlık yarınlara taşımak için büyük önem arz ediyor. El ele vererek, birbirimize destek olarak çok daha büyük projeleri vatandaşlarımız ile buluşturacağız."