Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hırsızlık suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aydın, Denizli ve İzmir'deki 34 ayrı suç dosyasından toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şirinevler Mahallesi'ndeki bir ikamette yakalanan hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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