Aydın'da 250 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Efeler'de düzenlenen operasyonda bir evin bahçesinde 250 kök Hint keneviri bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin bahçesinde ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dereköy Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.
Ekipler evin bahçesinde ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da 250 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?