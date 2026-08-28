Aydın'da 250 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 250 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Efeler'de düzenlenen operasyonda bir evin bahçesinde 250 kök Hint keneviri bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin bahçesinde ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dereköy Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.

Ekipler evin bahçesinde ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel, Efeler, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 250 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika

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