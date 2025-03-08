Aydın'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Karikatür Sergisi Açıldı

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde karikatür sergisi açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bizler toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, kadınlarımızın siyasi, sosyal ve ekonomik alanda mücadelelerine destek vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "2. Ulusal Emekçi Kadınlar Karikatür Yarışması"nda kazananlar belli oldu.

Kadınların sesini duyurmak ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan eserler,Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydınlılar ile buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ziyarete açılan karikatür sergisi, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

Çerçioğlu, kadınların eşitlik mücadelesine destek vermek için çalışmalarının süreceğini belirterek, "Sanat toplumsal sorunlara dikkat çekmek, kadınların sesi olmak için önemli bir araç. Bizler toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, kadınlarımızın siyasi, sosyal ve ekonomik alanda mücadelelerine destek vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.