Aydın'da ağustos ayındaki 4 bin 407 asayiş olayından 4 bin 111'i aydınlatıldı - Son Dakika
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Aydın'da ağustos ayındaki 4 bin 407 asayiş olayından 4 bin 111'i aydınlatıldı

Aydın\'da ağustos ayındaki 4 bin 407 asayiş olayından 4 bin 111\'i aydınlatıldı
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Aydın Valisi Osman Varol, kentte ağustos ayında meydana gelen 4 bin 407 asayiş olayından 4 bin 111'inin aydınlatıldığını ve bu oranın yüzde 93 olduğunu bildirdi. Denetimlerde 971 kişi yakalanırken, 234 düzensiz göçmenden 102'si sınır dışı edildi.

Aydın Valisi Osman Varol, kentte ağustos ayında meydana gelen 4 bin 407 asayiş olayından 4 bin 111'inin aydınlatıldığını bildirdi.

Varol, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan denetim ve operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Kolluk kuvvetlerince 116 bin 305 kişinin sorgulandığını belirten Varol, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 335 ve ifadesi alınmak üzere aranan 636 olmak üzere toplam 971 kişinin yakalandığını belirtti.

İl genelinde meydana gelen 4 bin 407 asayiş olayından 4 bin 111'inin aydınlatıldığını aktaran Varol, aydınlatma oranının yüzde 93 olduğunu kaydetti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem yapılan 28 olay ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki 40 olayın tamamının aydınlatıldığına dikkati çeken Varol, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün görev alanında meydana gelen 394 olayda ise aydınlatma oranı yüzde 99 olduğunu söyledi.

Düzensiz göçmenlerle de ilgili bilgi veren Varol, yakalanan 234 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapıldığını, bunlardan 102'sinin sınır dışı edildiğini ifade etti.

Trafik denetimlerinde 252 bin 925 aracın kontrol edildiğini aktaran Varol, kurallara uymadığı belirlenen 38 bin 270 sürücüye işlem uygulandığı, 1518 aracın da trafikten men edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da ağustos ayındaki 4 bin 407 asayiş olayından 4 bin 111'i aydınlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da ağustos ayındaki 4 bin 407 asayiş olayından 4 bin 111'i aydınlatıldı - Son Dakika
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