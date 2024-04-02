Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, tartıştığı Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Öte yandan anne ve oğlunun cenazeleri Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dün Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldürdüğünü söylemiş, Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri, Aysel ile oğlu Emre Öztürk'ün cesedini bulmuştu.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Anne ve Oğlunu Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tütenli köyü mevkisinde seyir halinde olan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Veysel D. ile minibüste bulunan Rüya Ece Aktaş, Şeyda, Alperen ve Azranur Tarkan, Hüseyin ve Hasan Güler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde 8'i çocuk toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edremit Belediyesi, Türkiye'nin önemli yazarlarından Sabahattin Ali'nin ölümünün 76. yılında adının verildiği parkta anma programı düzenledi. Programa Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da katıldı.
Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. Programda, hükümlülerin Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Naat-ı Şeriflerin seslendirilmesi, semazen gösterisi ve hükümlülere başarı belgelerinin verilmesi gibi etkinlikler yer aldı. Programa, çeşitli yetkililer ve kurum yöneticileri de katıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında teras katta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Yangının bina altında bulunan fırının bacasından çıktığı tahmin ediliyor.
Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi ortalığı karıştırdı. DEM Parti Eş Genel Başkanları, Zeydan'ın terör örgütü PKK'yı övücü sözleriyle ilgili soruya sert tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu, Zeydan'ın yerine Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?