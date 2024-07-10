Aydın'da Asansör Kazası Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
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Aydın'da Asansör Kazası Davasında Cezalar Verildi

Aydın'da bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği yurt binasındaki asansör kazasıyla ilgili davada, 1 sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün, 3 sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Bir sanık ise beraat etti. Duruşmada tutuklu sanıklar ve yakınları hazır bulundu. Savcı, sanıkların bilinçli taksirle suç işlediğini savundu. Mahkeme, cezaların ardından tahliye kararı verdi.

10.07.2024 14:25
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Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin davada 1 sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün, 3 sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi, bir sanık ise beraat etti.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar asansör bakım firması yetkilisi Mustafa B, montaj yapan firmanın sahibi Halil T, makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A. ile tutuksuz sanık elektrik mühendisi Nuri M. katıldı.

Zeren Ertaş'ın yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Mustafa B, Halil T, Ramazan A, Uğur İ ve Nuri M'nin üzerlerine atılı "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçunu işlediklerinin sabit olduğunu savundu.

Savcı, mevcut delil durumu ve sanıkların tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak Halil T, Ramazan A ve Uğur İ'nin hükümle birlikte tahliye edilmelerini talep etti.

Mütalaada bilirkişi raporunda asansörün bakım ve onarımını gerektiği gibi yerine getirmeyerek kazanın olmasında ana etken olduğu belirtilen asansör bakım görevlisi Mustafa B'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Sanıklar, savunmalarında mütalaayı kabul etmediklerini belirterek beraat istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, Mustafa B'ye "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle 6 yıl 8 aya çıkarılan ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak yapılan indirimle 5 yıl 6 ay 20 gün olarak açıklandı. Sanık ayrıca 2 yıl meslekten menedildi.

Halil T, Ramazan A. ve Uğur İ. hakkında ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 6 ay olarak açıklanan hapis cezası, sanıkların geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak yapılan indirimle 2 yıl 11 ay olarak karara bağlandı. 3 sanık, hükmün ardından tahliye edildi.

Hakkında kast ve taksirin bulunmaması nedeniyle Nuri M'nin ise beratına karar verildi.

Olay

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında asansör bakım firması yetkilisi, asansörü monte eden firmanın sahibi ve 2 mühendis tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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