Aydın'da Atatürk'ün Anısına Hayır Dağıtımı

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ulu Önder'imizi aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde bir kez daha minnetle anıyor, bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Blediyesi tarafından Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla 17 ilçedeki vatandaşlara "hayır" ulaştırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ulu Önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığımızı bizlere armağan eden Ebedi Başkomutanımıza duyduğumuz özlem yüreğimizde her geçen gün artarak büyüyor. Ulu Önderimizi aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde bir kez daha minnetle anıyor, bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.