Aydın\'ın Germencik ilçesinde atık malzemelerle açık hava sınıfı oluşturuldu

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Aydın'ın Germencik ilçesindeki Meşeli İlkokulunda atı malzemeler kullanılarak öğrencilerin açık havada eğitim alabileceği sınıf oluşturuldu.

Okul öncesi öğretmeni Bahar Cesur koordinasyonunda kurulan açık hava sıfınının açılışı, Kaymakam Turgay Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Gülenç, konuşmasında çalışmayı çok beğendiğini, Bahar öğretmeni kutladığını belirterek, "Çocuklar için de çok faydalı bir çalışma. Mahallemize ve Aydınımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah başka öğretmenlerimiz de bunu örnek alarak benzer çalışmalar yapar. Daha güzelleri de olur. Ama bir ilk olarak Bahar hocamın yaptıkları gerçekten çok etkileyici." dedi.

Öğretmen Bahar Cesur ise öğrencilerin de katılımıyla köyden, doğadan ve evlerden toplanan kullanılmayan ürünlerin yeniden değerlendirildiğini, okul bahçesinde günlük yaşam becerileri atölyesi, bitki ve kuş gözlem alanı, tarım alanı, böcek oteli, denge alanı, müzik köşesi, aktarma alanı, tiyatro köşesi gibi farklı öğrenme merkezleri oluşturduklarını aktardı.