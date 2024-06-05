Aydın'ın Germencik ilçesinde atık malzemelerle açık hava sınıfı oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde atık malzemelerle açık hava sınıfı oluşturuldu

Aydın\'ın Germencik ilçesinde atık malzemelerle açık hava sınıfı oluşturuldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde Meşeli İlkokulunda öğrencilerin açık havada eğitim alabileceği sınıf, atık malzemeler kullanılarak kuruldu. Açılışa Kaymakam Turgay Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı. Kaymakam Gülenç, çalışmayı çok beğendiğini belirterek öğretmeni kutladı. Öğretmen Bahar Cesur ise öğrencilerin de katılımıyla farklı öğrenme merkezleri oluşturduklarını aktardı.

05.06.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Meşeli İlkokulunda atı malzemeler kullanılarak öğrencilerin açık havada eğitim alabileceği sınıf oluşturuldu.

Okul öncesi öğretmeni Bahar Cesur koordinasyonunda kurulan açık hava sıfınının açılışı, Kaymakam Turgay Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Gülenç, konuşmasında çalışmayı çok beğendiğini, Bahar öğretmeni kutladığını belirterek, "Çocuklar için de çok faydalı bir çalışma. Mahallemize ve Aydınımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah başka öğretmenlerimiz de bunu örnek alarak benzer çalışmalar yapar. Daha güzelleri de olur. Ama bir ilk olarak Bahar hocamın yaptıkları gerçekten çok etkileyici." dedi.

Öğretmen Bahar Cesur ise öğrencilerin de katılımıyla köyden, doğadan ve evlerden toplanan kullanılmayan ürünlerin yeniden değerlendirildiğini, okul bahçesinde günlük yaşam becerileri atölyesi, bitki ve kuş gözlem alanı, tarım alanı, böcek oteli, denge alanı, müzik köşesi, aktarma alanı, tiyatro köşesi gibi farklı öğrenme merkezleri oluşturduklarını aktardı.

Kaynak: AA

Turgay Gülenç, Kemal Çiftçi, Germencik, Aydın, Çevre, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'ın Germencik ilçesinde atık malzemelerle açık hava sınıfı oluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:44 Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:33:44. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'ın Germencik ilçesinde atık malzemelerle açık hava sınıfı oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement