Aydın\'da çıkan maki yangını tarım arazilerine sıçradı

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AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan maki yangını, tarım arazilerine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yazıkent Mahallesi Ermenli mevkisindeki makilikte, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, tarım arazilerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.