Aydın'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gencelli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangına 2 helikopter, 6 arazöz ve 3 tanker ile itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
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