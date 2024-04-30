Aydın'ın Efeler ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.B.E'nin kullandığı 09 ALE 757 plakalı cip, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, F.B. yönetimindeki 48 BU 858 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ve araçlardaki 3 kişi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'ın Efeler ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?