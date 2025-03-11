Aydın'da Disleksi Merkezi Öğrencilere Ücretsiz Destek Sunuyor - Son Dakika
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Aydın'da Disleksi Merkezi Öğrencilere Ücretsiz Destek Sunuyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Disleksi Merkezi, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere bireysel destek programları ve eğitimler sunarak başarılar elde ediyor. Ücretsiz hizmet veren merkez, ebeveynlere rehberlik yaparken, eğitmenler ile multidisipliner eğitimler veriliyor.

11.03.2025 11:13  Güncelleme: 12:05
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Disleksi Merkezi'nde dersler devam ediyor. Merkezde, öğrenciye özel bireysel destek programları kapsamında öğrenme becerilerini geliştirecek uygulamalar gösteriliyor, çoklu duyusal yöntemler ve psikososyal becerileri geliştirecek eğitimler veriliyor.

Tamamıyla ücretsiz hizmet veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi'nde öğrenme güçlüğü yaşayan ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitimlerine destek olunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin alanında uzman eğitmenleri merkezde ebeveynlere de rehberlik hizmeti sağlıyor.

Disleksi Merkezi bünyesinde eğitimlerin yanı sıra öğrenme güçlüğü yaşayan miniklere yönelik farkındalığı arttırmak için programlar düzenleniyor.

"Bütüncül eğitim programları uygulanmakta"

Büyükşehir Belediyesi Kurum Hekimi Uzman Nörolog Olcay Karaca, Disleksi Merkezi'nde kısa süre içerisinde büyük başarı sağlandığını belirterek, velilerin ve öğrencilerin eğitimlerden memnun olduğunu ifade etti. Karaca, "Disleksi Merkezi, 2025 yılının Ocak ayında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından bir sosyal belediyecilik projesi olarak hizmete açıldı. Merkezimizde alanında uzman eğitmenlerimiz ile multidisiplinal bir şekilde disleksi eğitimleri verilmekte, bütüncül eğitim programları uygulanmakta. Bu programların kapsamında bilişsel müdahaleler, akademik destekler ve psikososyal destekler de var. Dünya standartlarında programları, yapay zeka desteği ile merkezimizde uygulamaktayız. Hedefimiz çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden birisi olmak, bunun da çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Bizler, eğitmenlerimiz ile birlikte çok hazırız ve çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizi ve velilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burada geçirdiği 1 ayda ise çok fark etti"

Disleksi Merkezi için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Gülhan Akarca ise "Daha öncesinde bilmiyordum fakat büyüdükçe kızımda disleksi eğitimi gereğini hissettik. Öncesinde kekelemeler başladı sonrasında da harf karıştırmaları gördük. Ocak ayında açıldığını duyduk, 'Kabul edilir miyiz?' sorusu da aklımızdan geçiyordu fakat Büyükşehir Belediyesi bana kendileri ulaştılar. Kendileri bana ulaşınca ben çok mutlu oldum. 1 aylık çalışma ile bile kızımda o kadar çok farklılık gördük ki 4 senedir rehabilitasyona gidiyor normalde ama biz hep inişli çıkışlı şekilde gitmiştik. Burada geçirdiği 1 ayda ise çok fark etti. Öğretmenlerimizden de çok memnunuz. Özlem Başkanımıza böyle bir merkez açtığı, bizlere böyle bir imkan tanıdığı için minnettarım, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Disleksi Merkezi Öğrencilere Ücretsiz Destek Sunuyor - Son Dakika

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