Aydın'da Dünya Gönüllüler Günü etkinliği - Son Dakika
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Aydın'da Dünya Gönüllüler Günü etkinliği

Aydın\'da Dünya Gönüllüler Günü etkinliği

Jandarma ve gençler, Aydın'da çevre temizliği yaptı ve çevre koruma bilinci hakkında bilgilendirdi.

05.12.2024 14:18
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Aydın'da jandarma ekipleri ve gönüllü gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla çevre temizliği yaptı.

Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllüler ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sosyal Tesis Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü arasındaki yolda çöpleri topladı.

Jandarma ekipleri, etkinlik sonunda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin görevleri hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğe katılanlardan Rabia Toprak, AA muhabirine gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Ayşe İlke Kaya da çevreyi korumanın önemini anlatarak, gençlere büyük görev düştüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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