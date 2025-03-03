Aydın'da Emekli ve Ailelere Destek Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Emekli ve Ailelere Destek Projeleri Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Emekli Kart' ve 'Anne-Çocuk Kartı' projeleri, kentte yaşayan emeklilere ve ailelere yüzde 20 indirimli et ve şarküteri ürünleri sunarak önemli bir destek sağlıyor. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal hizmetlerin süreceğini açıkladı.

03.03.2025 13:09
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Emekli Kart" ve "Anne- Çocuk Kartı" projeleri, kentte yaşayan yüz binlerce emeklinin ve ailenin bütçelerine destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Desteklerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Halk Ege Et marketlerinde, et ve şarküteri ürünlerinde uygulanan yüzde 20 indirimden bugüne kadar binlerce emekli ve aile faydalandı. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşalra destek olan "Emekli Kart" ve "Anne-Çocuk Kartı" projeleri vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen desteklerin devam edeceğini belirten Çerçioğlu, "Günümüzün ekonomik koşulları nedeniyle zor günler geçiren hemşehrilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyor, tüm vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Projelerimiz arasında yer alan 'Emekli Kart' ve 'Anne-Çocuk Kartı' ile bugüne kadar yüz binlerce vatandaşımıza ulaştık. Desteklerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Hizmetlerden yararlanan vatandaşlar, şunları söyledi:

Fikret Mavi: "Emekli olarak et yiyebiliyorsak Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın sayesinde yiyebiliyoruz. Burada indirimli, öbür türlü yiyemiyoruz. Emeklinin hali ortada zaten. İndirimin hem biz emekliler için hem vatandaşlar için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Güvenilir olduğu için de Halk Ege Et'ten alıyoruz, yöremizin hayvanları olduğu için daha da seviyoruz, tercih ediyoruz. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz, Allah başımızdan eksik etmesin."

Yüksel Gökçe: "Büyükşehirlerde önceden böyle bir şey yoktu, sağolsun Özlem Çerçioğlu önderlik yaptı ve tüm Türkiye'de yayılmaya başladı. Örnek oldu yani. Özlem Çerçioğlu Başkan'ımıza çok teşekkür ederim."

Nevin İyibağırsakçı: "Başka yerden et alamaz olduk artık. Halk Ege Et hem temiz hem de güvenli olduğu için buradan almayı tercih ediyoruz, hem de daha düşük fiyata alıyoruz. Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz başkanımıza."

Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çocuk, Aydın, Son Dakika

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