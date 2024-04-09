Aydın'da Emniyet Personeli Şehitlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aydın'da Emniyet Personeli Şehitlikleri Ziyaret Etti

Aydın\'da Emniyet Personeli Şehitlikleri Ziyaret Etti

Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla emniyet personeli Tellidede Mezarlığı Şehitliği ile Kemer Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret etti. Polisler, dua etti ve karanfil bıraktı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Oba, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek bayramlarını kutladı.

09.04.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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Aydın'da emniyet personeli Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yaptı.

Tellidede Mezarlığı Şehitliği ile Kemer Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret eden polisler, dua etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Oba ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.

Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Oba, bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA

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