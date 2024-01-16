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Aydın'da FETÖ üyesi hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Aydın'da FETÖ üyesi hükümlü cezaevine gönderildi

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.C.K., cezaevine gönderildi.

Aydın\'da FETÖ üyesi hükümlü cezaevine gönderildi
16.01.2024 - 21:23,
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Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı'nda devriye esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan A.C.K. olduğu tespit edildi.

A.C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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