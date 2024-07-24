Aydın'da Gazeteciler ve Basın Bayramı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da Gazeteciler ve Basın Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ferdi Uzun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Uzun, basın şehitleri ve hayatını kaybeden gazetecileri anarak mesleki dayanışmanın eksikliğini vurguladı ve gazetecilerin birlik olması gerektiğini belirtti. Uzun, Aydın Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında birleşerek seslerini daha güçlü duyurmanın önemine değindi.

24.07.2024 15:10
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Aydın'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ferdi Uzun, valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Uzun, basın şehitleri ve hayatını kaybeden gazetecileri andı.

Mesleki dayanışmanın eksikliğini vurgulayan Uzun, gazeteciler olarak bir ve beraber olmaya beceremediklerini, son dönemlerde ciddi bir şekilde ayrışma içerisinde olduklarını söyledi.

Uzun, şöyle devam etti:

"Siyasiler ve bürokratlar gelip geçicidir. Gazetecilerin, omuz omuza vererek mesleğini sürdürmesi gerekiyor. Eleştirilerimiz olacak, sert çıkışlarımız olacak ama birbirimize sahip çıkmayı bileceğiz. Bu meslekten ekmeğini kazanan insanlar olarak, Aydın Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında birleşelim ve sesimizi daha güçlü duyuralım"

Kaynak: AA

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