Aydın'da Haraç Çetesi Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da Haraç Çetesi Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın\'da Haraç Çetesi Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşlardan tehditle haraç alan bir suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı. Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

15.11.2024 19:37  Güncelleme: 19:39
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AYDIN'ın Efeler ilçesinde vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları ve 2 kişiyi silahla yaraladıkları belirlenen suç çetesine düzenlenen operasyonda Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir Efeler ilçesinde vatandaşların tehdit edilerek haraç alındığı ve 26 Eylül ile 2 Ekim'de 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin R.Ş., M.D. ve Y.G. olduğunu tespit etti. Polis, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde saklandıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. 3 şüphelinin yakalandığı evde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 3 dolu fişek ve 1 kartuş, 10 fişek ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş. ve Y.G. tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Haraç Çetesi Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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