Aydın Hastanesinde Tomografi Bölümünde Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastanenin tomografi bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Devlet Hastanesi'nin tomografi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine hastaneye, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle cihazların bulunduğu bölümde hasar oluştu.
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