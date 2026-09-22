Aydın'da israf ve atık temalı Sıfır Atık Çalıştayı ADÜ'de düzenlendi

Aydın'da "Yerelden ulusala israf ve atık" temasıyla, Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı düzenlendi.

Sıfır Atık Vakfınca organize edilen program, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin sorunları verilere dayalı biçimde tespit edeceklerini, kente özgü çözümler geliştireceklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz da programda Aydın'ın çevre ve kaynak yönetimine ilişkin sorunlarının ve çözüm önerilerinin değerlendirileceğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem de konuşma yaptı.

Çalıştayda katılımcılar çevre ve kaynak yönetimine ilişkin sorun ve çözüm önerilerini ele aldı.