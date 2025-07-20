Aydın'da İtfaiye Eri İntihar Etti

1) AYDIN'DA EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ YANGINA İLİŞKİN TUTUKLANAN İTFAİYE ERİ CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye personeli Turgay Gezgin, cezaevinde intihar etti. Gezgin'in kendisini koğuştaki ranzaya astığı öğrenildi.

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gece mesaisinden dönen itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin, kundaklama suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gezgin'in ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gezgin, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'nden bir süre önce Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği öğrenilen Turgay Gezgin'in, bu sabah kaldığı koğuştaki ranzaya kendini astığı belirtildi.