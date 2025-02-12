Aydın'da Kadın Oyunları Festivali Devam Ediyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Oyunları Festivali devam ediyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivalinde birbirinden güzel eserler vatandaşlar ile buluşuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kadın Oyunları Festivali ile Sibel Ulutaş tarafından yazılıp sergilenen "Gülistan Gülbahçesi Yani" oyununu Aydınlılar ile buluşturdu. Şehir hayatının içerisinde kendi benliğine hapsolmuş bir kadının hikayesini anlatan tek kişilik gösteriyi yüzlerce tiyatrosever izledi.

Kadın Oyunları Festivali kapsamında 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de "Havva Değişecek Bu Hikaye", 13 Şubat perşembe günü saat 20.00'de "Herkes Yolunda", 14 Şubat cuma günü saat 20.00'de "Hikayesinde Senden Bahsetti" eserleri ücretsiz olarak Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yurttaşlar ile buluşacak.