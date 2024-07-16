Aydın'da kaybolan kişiyi bulma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Aydın'da kaybolan kişiyi bulma çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde 3 gün önce kaybolan 56 yaşındaki Süleyman Aydoğar'ı bulmak için çalışmalara devam ediliyor. Güzeltepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığı tarihten beri haber alınamayan Aydoğar için çok sayıda ekip ve arama kurtarma köpeğiyle çalışmalar sürdürülüyor. Aydoğar'ın son olarak Sayrakçı Mahallesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Muhtar Musa Ölmez, Aydoğar'ın kaybolduğu evinden ayrıldığını ve kendisinden haber alınamadığını duyurarak, görenlerin bilgi vermesini istedi. Aydoğar'ın daha önce de kaybolduğu ve İncirliova'da bulunduğu öğrenildi.

16.07.2024 23:21
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Aydın'ın Söke ilçesinde 3 gün önce kaybolan 56 yaşındaki Süleyman Aydoğar'ı bulmak için çalışmalara devam ediliyor.

Güzeltepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığı 13 Temmuz tarihinden beri haber alınamayan Aydoğar için çalışmalar çok sayıda ekip ve arama kurtarma köpeği ile sürdürülüyor.

Aydoğar'ın Güzeltepe'ye 12 kilometre uzaklıktaki Sayrakçı Mahallesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Güzeltepe Mahalle Muhtar Musa Ölmez yaptığı paylaşımda, "Süleyman Aydoğar Güzeltepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden haber alınamıyor. Görenlerin insanlık namına arayarak bilgi vermesi önem ve rica olunur. İrtibat No : 0507 480 30 00." ifadelerini kullandı.

Aydoğar'ın daha önce de kaybolduğu ve İncirliova'da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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