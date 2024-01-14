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Didim'de kayıp ihbarı yapılan genç kız, arkadaşının yanında bulundu - Son Dakika
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Didim'de kayıp ihbarı yapılan genç kız, arkadaşının yanında bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan genç kız, polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda arkadaşının yanında bulundu. İfadesi alınan genç kızın kaçırılmadığı belirlendi ve ailesine teslim edildi.

Didim\'de kayıp ihbarı yapılan genç kız, arkadaşının yanında bulundu
14.01.2024 - 11:19,
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Aydın'ın Didim ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, arkadaşının yanında bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün kent merkezinde kendisinden haber alamadıkları kızları G.N.S'nin kaçırıldığını iddia eden aile, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Konuya ilişkin çalışma yapan polis, 17 yaşındaki kızı ilçede arkadaşıyla yolda yürürken buldu.

İfadesi alınan G.N.S'nin kaçırılmadığı belirlendi. Genç kız ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Didim, Aydın, İnsan Hakları, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de kayıp ihbarı yapılan genç kız, arkadaşının yanında bulundu - Son Dakika
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