Aydın\'da Kurban Kesiminde 277 Yaralı

AYDIN genelinde bugün kurban kesimleri sırsında 277 vatandaş yaralandı. Hastaneye başvuran yaralılardan tedavileri devam eden 13 kişiden 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aydın'da Kurban bayramının ikinci gününde de vatandaşlar kurbanlarını kesti. Kesim sırasında kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi de etin parçalanması sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, yakınları tarafından hastanelere getirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Aydın Şehir Hastanesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi başta olmak üzere il genelindeki hastanelere gün boyunca 277 kişinin başvurduğu bildirildi. Yaralananlardan 264'ü ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavilerine yatarak devam edilen 13 kişiden ise 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.