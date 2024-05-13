Aydın\'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İnönü Caddesi'nde seyreden Arda Akçetin'in kullandığı plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen Akçetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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