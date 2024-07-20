Aydın'da Nehirde Kaybolan Kişiyi Bulma Çalışmaları Başlatıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen 62 yaşındaki kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Büyük Menderes Nehri kıyısında katlanarak üst üste bırakılmış sahipsiz kıyafetleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı incelemede kıyafetlerin Burunköy Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Ramazan Yatkın'a (62) ait olduğunu belirledi.
Ramazan Yatkın'ın suda boğulma ihtimali üzerine bölgeye AFAD, olay yeri inceleme, jandarma arama kurtarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yatkın'ı bulmak için suda ve nehir kıyısında arama çalışması başlattı.
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