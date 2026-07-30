Aydın\'da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'ndeki Madran Dağı bölgesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine yayladaki evler tahliye edilirken, bazı evlerin alevlere teslim olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi sınırlarında bulunan Madran Dağı bölgesinde çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.02 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan aralıksız müdahalesini sürdürüyor.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine Kavşit Yaylası'ndaki evlerde tahliye çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bazı evler yanarken, bölgede bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da güvenli alanlara tahliye ediliyor. Öte yandan jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla yangına yakın bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdı. Kavşit Yaylası'nın bazı bölümlerine girişler yasaklanırken, yangın bölgesine giden yollar trafiğe kapatıldı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları yoğun şekilde sürüyorken, ekipler alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.