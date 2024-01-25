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Aydın'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Aydın-Muğla kara yolu üzerindeki Otogar Mevkisi'nde meydana gelen kazada, Mert U'nun kullandığı otomobil tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Dilan Ö. ve Abdurrahman B. yaralandı. Yaralılar, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Aydın\'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
25.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
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Aydın'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mert U'nun kullandığı 09 LK 443 plakalı otomobil, Aydın- Muğla kara yolu üzerindeki Otogar Mevkisi'nde tarlaya devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Dilan Ö. ve Abdurrahman B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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