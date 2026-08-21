Aydın'da Otomobil-Traktör Kazası: Baba ve Kızı Yaralı
Aydın'da tıra çarpan otomobildeki baba ve kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.C. yönetimindeki 09 AFS 378 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolunun 12. kilometresinde, A.D. idaresindeki 09 C 0670 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.C. ile araçtaki kızı T.C. (20) Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA
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