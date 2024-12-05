Aydın'da Park ve Bahçelerde Budama Çalışmaları Devam Ediyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesi genelinde budama çalışmalarına devam ediyor.

Kent genelinde bulunan park, refüj, kavşak ve yeşil alanlarda çevre düzenleme, peyzaj ve bakım çalışmaları da yapan ekipler, vatandaşlardan tam not alıyor.

Ata Mahallesi Muhtarı Selami Bozat, çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

"Şu an Ata Mahallesi'nde gayet güzel ve temiz bir şekilde ağaçlar budanmakta. Tabii ki memnuniyet verici bir çalışma bu. Aydın Büyükşehir Belediyesi de her konuda vatandaşlarımızın yanında oluyor. Allah'ın izniyle, Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla her şey çok güzel olacak, bunu da gayet iyi biliyorum. Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarının ekipleri mahallemizde halen sürüyor. Vatandaşlarımızdan da bu çalışmalar hakkında teşekkür alıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ile Ata Mahallesi daha da güzelleşecek, bundan da eminim."

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sedat Uygun da Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarından vatandaşların da memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ben 1973 senesinden beri Adnan Menderes Mahallesi'nin bir sakiniyim, 2012 yılından bu yana da mahalle muhtarı olarak görevime devam etmekteyim. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin çalışmalarından da oldukça memnunuz. Budamalar gayet güzel ilerliyor, mahallemizde bulunan arazilerde çıkan zararlı otların temizliği gerçekleştiriliyor. Bakım ve temizlik sezonları geldiğinde Allah razı olsun ekiplerimizden talepte bulunduğumuzda gelip gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Refüjlerimizde de gerektiğinde çalışmalar düzenli olarak gerçekleştiriyorlar, bir 'Alo' dediğimizde ekipler gerekli çalışmaları hemen gerçekleştiriyorlar. Özlem Başkanımıza kesinlikle teşekkür ediyorum, hizmetlerini alkışlıyorum, Allah razı olsun."

"Bizler Aydınlılar olarak çok şanslıyız"

Yedi Eylül Mahallesi sakinlerinden Vildan Bora Türker, "Valla biz Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne, Özlem Hanıma çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Çok teşekkürler Topuklu Efemize, Özlem Başkanımıza. İyi ki var Özlem Başkanımız, bizler Aydınlılar olarak bu konuda çok şanslıyız. Muhitimizde gerekli çalışmalar düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor, başta Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olmak üzere Aydın için çalışan herkese çok teşekkürler. Her zaman yanımızdalar, bir telefon kadar yakınlar" dedi.

Kemer Mahallesi'nde esnaflık yapan Halil Köse, Kemer Bulvarı üzerinde bulunan yeşillik alanda gerçekleştirilen çalışmaların beğeniyle karşılandığını aktararak, "Ekipler mahallemizde gerekli çalışmaları düzenli bir şekilde titizlikle gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde ağaçların düzenlemesi de gerçekleştirildi, Allah razı olsun artık hem daha temiz bir görüntüye sahip parkımız. Kemer Bulvarı'ndan bir esnaf olarak çalışmaları gerçekleştiren herkese çok teşekkür ederim. Burada bu parkta çalışmaların düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Parkta bulunan havuzun temizliği gerçekleştiriliyor, çocuklar ve ebeveynler buraya gelerek her zaman vakit geçirebiliyorlar. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.