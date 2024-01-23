Aydın\'da Polis Ekipleri 10 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Aydın'da polis ekipleri, sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine teslim etti.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 425 Sokak'ta etrafa saçılmış halde para bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Parayı toplayan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından paraları Kazım Güler'in düşürdüğünü tespit etti.

Emniyet müdürlüğüne çağrılan Güler'e, düşürdüğü 10 bin lira teslim edildi.

Güler, polis ekiplerine teşekkür etti.