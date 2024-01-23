 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Polis Ekipleri 10 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Polis Ekipleri 10 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Aydın'da İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine teslim etti. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından paraları düşüren Kazım Güler'i tespit ederek, düşürdüğü parayı kendisine teslim etti. Güler, polis ekiplerine teşekkür etti.

Aydın\'da Polis Ekipleri 10 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti
23.01.2024 - 00:01,
Abone Ol

Aydın'da polis ekipleri, sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine teslim etti.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 425 Sokak'ta etrafa saçılmış halde para bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Parayı toplayan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından paraları Kazım Güler'in düşürdüğünü tespit etti.

Emniyet müdürlüğüne çağrılan Güler'e, düşürdüğü 10 bin lira teslim edildi.

Güler, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Aydın, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Polis Ekipleri 10 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:29:24. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Polis Ekipleri 10 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement