Aydın\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Söke'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Atatürk Mahallesi'nde polis, taşma riskinden dolayı dere kenarında bulunan evlere bir süre girilmemesi konusunda vatandaşları anonsla uyardı.

Yenikent Mahallesi'nde ise dağlık bölgede bir zeytin ağacı kökünden sürüklendi. Sel sularının sürüklediği ağaç, 63. Sokak'a kadar geldi.

Asfalt yolda duran ağaç görenleri şaşırttı.

Belediye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Aynı sokağa 2 Şubat'ta başka bir zeytin ağacı daha sürüklenmişti.

Kuşadası ilçesinde de yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.