Aydın\'da Sağanak Yağış Yolları Su Bastı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar suyla doldu.

Efeler ilçesinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde önlemlerini arttırıp, yağmur suyu mazgallarını temizledi.