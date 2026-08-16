Aydın'da Sağanak Yağış Yolları Su Bastı - Son Dakika
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Aydın'da Sağanak Yağış Yolları Su Bastı

Aydın\'da Sağanak Yağış Yolları Su Bastı
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Efeler'de etkili sağanak nedeniyle yollar suyla doldu, trafikte aksamalar yaşandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar suyla doldu.

Efeler ilçesinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde önlemlerini arttırıp, yağmur suyu mazgallarını temizledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Sağanak Yağış Yolları Su Bastı - Son Dakika

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