Aydın'da Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi Kuşadası'nda Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Aydın'da Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi Kuşadası'nda Hizmete Açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetleri sunan yeni birimi Kuşadası'nda açtı. Uzman diyetisyenler, vatandaşlara özel beslenme programları ve vücut analizleri ile ücretsiz destek sağlıyor.

21.04.2025 16:47
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi kente kazandırılan ve vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi, Efeler'in ardından Kuşadası ilçesinde de hizmete başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi'nin yeni şubesi Kuşadası'nda açıldı. Birimde her yaştan vatandaşa ücretsiz hizmet veriliyor. Uzman diyetisyenlerin sağlıklı yaşama adım atmak isteyen vatandaşlar ile buluştuğu birimde, danışanlar için özel beslenme programları hazırlanıyor, detaylı vücut analizleri yapılıyor. Düzenli kontrol seansları ile sağlıklı yaşama atılan adımların takibinin de yapıldığı Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi'nde yağ ve kas ölçümü hizmetleri de gerçekleştiriliyor. Birim bünyesinde vatandaşların hastalıklarına uygun beslenme programların yanı sıra anne ve çocuklara yönelik programlar ile sporculara yönelik özel programlar da oluşturulabiliyor.

Hizmetten faydalanan vatandaşlar şunları söyledi:

-Aliye Saraya: "Bugün ilk defa buraya geldim. Her şey çok güzeldi, güzel bilgiler aldık burada. Değerlerimizde gayet normal çıktı, beslenme programımız oluşturuldu. Çok iyiyim, daha da iyi olmak için devamlı geleceğim. Özlem Başkanımız her konuda faydalı şeyler yapıyor, biz her hafta pilates derslerine de geliyoruz. Çok teşekkür ederiz."

-Hatice Soylu: "Bu hizmeti Büyükşehir Belediyesi bizlere sağladığı için çok teşekkür ederiz. Diyetisyenimiz bize burada çok faydalı bilgiler anlattı, vücudumuz hakkında faydalı şeyler öğrendik. Ben şeker hastasıyım, ara öğün yemiyordum fakat diyetisyenimiz mutlaka ara öğünlerimi aksatmamam gerektiğini söyledi. Protein oranımın eksik olduğunu öğrendim mesela, bunu öğrenmek benim için çok değerli. Buraya gelmeye devam ederek de bunun üstesinden geleceğiz. İnşallah faydasını göreceğime inanıyorum. Özlem Başkanımıza bizleri bu hizmeti sağladığı için çok teşekkür ederiz."

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi hakkında detaylı bilgiye '444 13 40' numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nden ulaşmak mümkün.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi Kuşadası'nda Hizmete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi Kuşadası'nda Hizmete Açıldı - Son Dakika
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