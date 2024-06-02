Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir kediye protez ayak takıldı - Son Dakika
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Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir kediye protez ayak takıldı

Aydın\'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir kediye protez ayak takıldı

Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir ayağını kaybeden kediye üç boyutlu yazıcıyla üretilen protez ayak takıldı. Veteriner hekimler, titanyum protezlerin pahalı olması ve zor bulunması nedeniyle 3 boyutlu yazıcıdan baskı alınabilen özel plastik materyalle protez yapmaya karar verdi. Operasyon başarıyla gerçekleştirildi ve kedi proteze hızlı bir şekilde adapte oldu. Bilimsel makale hazırlanarak yöntem literatüre kazandırılacak.

02.06.2024 11:16
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Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir ayağını kaybeden kediye üç boyutlu yazıcıyla üretilen protez ayak takıldı.

Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde bir okulda edebiyat öğretmeni olan Esra Bezer'in sokakta beslediği kediye sahipsiz köpekler saldırdı.

Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu'nun kliniğine götürülen kedinin bir ayağının koptuğu tespit edildi. Kan kaybeden kedi tedavi edilirken eksik ayağın yerine protez yapılıp yapılamayacağı araştırıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Sevil Kilimci'den de fikir alan Antakyalıoğlu, titanyum protezlerin pahalı olması ve zor bulunması nedeniyle farklı alternatifler aramaya başladı.

Antakyalıoğlu, 3 boyutlu yazıcıdan baskı alınabilen özel plastik materyalle protez yapmaya karar verdi. Fakültenin son sınıf öğrencisi Fatih Gürler'in modelleme konusunda verdiği destekle kediye doku uyumlu protez yapıldı.

Protez, yaklaşık 4 saat süren operasyonla kediye takıldı. Proteze kısa sürede alışması ve güçlü yapısından dolayı "Cesur" adı verilen kedi, aksamadan yürümeye başladı.

Bilimsel makale hazırlanıyor

AA muhabirine açıklama yapan Antakyalıoğlu, önemli bir operasyonu yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Cesur"un tomografik görüntülemeyle sağlam olan ayağından ölçü aldıklarını ifade eden Antakyalıoğlu, "Modelledikten sonra doku uyumlu bir filament ile yeni bir bacak tasarladık. Bu bacak normalde olması gerekenin bire bir aynısı oldu. Hedefimiz buydu. En doğru açıyı ve ayak pozisyonunu bulduktan sonra operasyonla kemik içi implantı yaptık." dedi.

Yaptıkları araştırmada, dünyada 3D yazıcıda geliştirilmiş doku uyumlu bir kedi protezi nakline rastlamadıklarını belirten Antakyalıoğlu, "Operasyondan sonra yaklaşık 3-4 aylık bir sürecimiz oldu. 'Cesur yürümez, protezinden korkar' gibi kafamızda çok fazla soru işareti vardı ancak protezi yaptıktan 1 gün sonra Cesur tuvalete kendi kendine 4 ayak üstüne basarak gitmeye başladı. Cesur'un proteze çok hızlı bir şekilde adapte olması, yürümesi bize umut oldu, ışık verdi. Büyük ihtimalle bundan sonra dünya üzerinde diğer veteriner hekim arkadaşlara da umut olacaktır."

Antakyalıoğlu, geliştirdikleri yöntemle ilgili bilimsel makale hazırladıklarını, yöntemi literatüre kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Esra Bezer de "Cesur"un protez ayağına hızlı adapte olmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Biz artık onu 3 ayaklı gibi görmüyoruz. Oyun oynaması, atlama zıplaması diğer kedilerden hiçbir farkı yok. Çok da sevgi dolu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir kediye protez ayak takıldı - Son Dakika

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