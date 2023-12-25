 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da şehit askerler için lokma hayrı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da şehit askerler için lokma hayrı düzenlendi

Aydın'ın Efeler, Nazilli ve Buharkent ilçelerinde AK Parti ilçe başkanlıklarınca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarında şehit olan 12 asker için lokma hayrı düzenlendi. Etkinliklerde konuşan ilçe başkanları, terörle mücadelede kararlılıklarını vurgulayarak, Türk milletinin evlatlarına kefen biçmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Aydın\'da şehit askerler için lokma hayrı düzenlendi
25.12.2023 - 21:12,
Abone Ol

Aydın'ın Efeler, Nazilli ve Buharkent ilçelerinde AK Parti ilçe başkanlıklarınca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarında şehit olan 12 asker için lokma hayrı düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kenderlioğlu, İstiklal mücadelesi vermiş, şehitliğin ve gaziliğin kıymetini bilen bir neslin evlatları olarak şehadet şerbeti içen Mehmetçiğin, vatanın her karışına akıttığı kan için minnettar olduklarını belirtti.

Kenderlioğlu, bugüne kadar şehit kanıyla siyaset yapmadıklarını ve yapılmasına da müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü ve mevcudiyetine yapılan bu hain saldırılar ile bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini aktaran Kenderlioğlu, "Türk milletinin evlatlarına kefen biçmeye çalışmak kimsenin haddine değildir. Terörle mücadelede kararlılığını sürdüren devletimiz her daim evlatlarına sahip çıkmaya devam edecek, ne PKK ne PYD ne YPG'ye Türkiye'nin doğusunda bir terör devleti kurmasına asla müsaade etmeyecektir." dedi.

İlçe Müftüsü Hasan Güneş'in duasının ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Nazilli Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı dua etti.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, terör örgütü PKK'ya en ağır darbelerin indirilmeye devam edeceğini ve Mehmetçiğin kanının yerde bırakılmayacağını belirtti.

Beyazıt, "PKK ve unsurları şunu çok iyi bilmelidir ki, Türk milletinin evlatlarına kefen biçmeye çalışmak kimsenin haddi değildir. Terörle mücadelede kararlılığını sürdüren devletimiz evlatlarına her daim sahip çıkmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Buharkent Çarşı Camisi önünde AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Mustafa Arı'nın basın açıklamasının ardından 12 şehidin anısına 12 ateş yakıldı. Program yapılan lokma hayrı ile son buldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Buharkent, Nazilli, Aydın, Etkinlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da şehit askerler için lokma hayrı düzenlendi - Son Dakika


19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti

Son Dakika
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:26:52. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da şehit askerler için lokma hayrı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement