 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Sigortasız ve Plakasız Motosiklete Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Sigortasız ve Plakasız Motosiklete Yüksek Cezai İşlem

Aydın'da yapılan trafik uygulamasında sigorta, vize ve plakası olmayan bir motosiklet sürücüsüne 14 bin 600 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün yoklama kaçağı olduğu da tespit edildi. Daha önce de vize muayenesi yaptırmamaktan 3 kez işlem yapılan motosiklet trafikten men edildi.

Aydın\'da Sigortasız ve Plakasız Motosiklete Yüksek Cezai İşlem
04.01.2024 - 16:51,
Abone Ol

Aydın'da sigorta, vize ve plakası olmayan motosikletin sürücüsüne 14 bin 600 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kent Meydanı Abide Kavşağı'nda uygulama yaptı.

Durdurulan plakasız motosikletin sürücüsü İ.Ü'nün sigorta ve vizesinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca İ.Ü'nün yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.

Daha önce vize muayenesi yaptırmamaktan hakkında 3 kez işlem yapıldığı belirtilen motosiklet trafikten men edilirken sürücüye ise 14 bin 600 lira para cezası kesildi.

???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Sigorta, Aydın, Güvenlik, Ceza, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Sigortasız ve Plakasız Motosiklete Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika


18:06
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:14
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum

Son Dakika
18:06 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 18:25:31. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Sigortasız ve Plakasız Motosiklete Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement