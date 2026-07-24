Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Aydın\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
24.07.2026 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Söke'de ilçesinde dünür iki aile arasında kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Umut Cabaş (38) hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ile aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Umut Cabaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallenin yanı sıra hastane ve karakol çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Kavga, Aydın, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma

23:51
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 04:00:37. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.