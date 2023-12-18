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Aydın'da silahlı kavga: 1 tutuklama, 8 adli kontrol - Son Dakika
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Aydın'da silahlı kavga: 1 tutuklama, 8 adli kontrol

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı olan kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Aydın\'da silahlı kavga: 1 tutuklama, 8 adli kontrol
18.12.2023 - 21:45,
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Camikebir Mahallesi'ndeki kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.İ. tutuklandı, diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı H.A'nın, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen iki grup, dün Camikebir Mahallesi'nde kahvehanede karşılaşmış, grupların arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmüştü. Açılan ateşte H.A. yaralanmış, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Germencik, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da silahlı kavga: 1 tutuklama, 8 adli kontrol - Son Dakika
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