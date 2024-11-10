Aydın'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Orta Mahalle 218 Sokak'ta Y.G. ile E.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.G, tabancayla E.K'yi bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.