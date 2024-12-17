Aydın\'da Tabancayla Yaralama Olayı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla arkadaşını yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yeniköy Mahallesi'nde F.K. (25) ile arkadaşı O.B. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.B, tabancayla arkadaşına ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan F.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.