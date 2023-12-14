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Aydın'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörün römorkundan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Traktörün aşırı yük nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, römorkta bulunan kişi kafasını traktöre çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Aydın\'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
14.12.2023 - 16:15,
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörün römorkundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Y.T'nin kullandığı kum yüklü plakasız traktör Bağarcık Mahallesi'nde, iddiaya göre aşırı yük nedeniyle devrildi.

Bu sırada römorkta bulunan ve kumları kürekle düzelten Mehmet Damlıca (23) düşerek kafasını traktörü çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Damlıca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Y.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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