Aydın\'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

15:36 • •
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörün römorkundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Y.T'nin kullandığı kum yüklü plakasız traktör Bağarcık Mahallesi'nde, iddiaya göre aşırı yük nedeniyle devrildi.
Bu sırada römorkta bulunan ve kumları kürekle düzelten Mehmet Damlıca (23) düşerek kafasını traktörü çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Damlıca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Y.T. gözaltına alındı.
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