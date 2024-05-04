Aydın'da Traktör Römorkuna Bağlanan Köpeğe Cezai İşlem - Son Dakika
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Aydın'da Traktör Römorkuna Bağlanan Köpeğe Cezai İşlem

Aydın\'da Traktör Römorkuna Bağlanan Köpeğe Cezai İşlem

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek hayvanın zarar görmesine neden oldu. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine yetkililer harekete geçti ve kişiye 7 bin 216 lira para cezası kesildi. Köpek ise barınağa teslim edildi.

04.05.2024 13:55
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Aydın'da Efeler ilçesinde traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişiye 7 bin 216 lira para cezası kesildi.

N.T, Kızılcaköy Mahallesi'nde önceki gün 09 DL 314 plakalı traktör römorkunun arkasına kendisine ait köpeği bağladı.

Seyir halindeki traktörün arkasından koşmaya çalışan ancak düşerek sürüklenen köpeğin o anlarını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

N.T'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 7 bin 216 lira para cezası kesildi, köpek ise Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Traktör Römorkuna Bağlanan Köpeğe Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Traktör Römorkuna Bağlanan Köpeğe Cezai İşlem - Son Dakika
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