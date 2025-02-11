Aydın'da Ücretsiz Müzik Stüdyosu: 100. Yıl Müzik Stüdyosu Sanatçılara Kapı Açıyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 100. Yıl Müzik Stüdyosu, her yaştan sanatçı ve içerik üreticisine hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri imkanlar sunuyor. Atatürk Spor Kompleksi'nde yer alan stüdyoda içerik üreticileri ve sanatçılara prova imkanları, müzik koçluğu, kanal kayıt ve hücum kayıt alma hizmetleri ücretsiz veriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yaştan sanatçı ve içerik üreticisi için hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda hizmete alınan 100. Yıl Müzik Stüdyosu, içerik üreticileri ve sanatçılar için tüm imkanlar ücretsiz olarak sağlanıyor. Sanatçılara ve müzik gruplarına prova imkanları, müzik koçluğu, kanal kayıt ve hücum kayıt alma hizmetleri sunulan stüdyo her yaştan Aydınlı'yı ağırlıyor. Klipleri için çekim yapma imkanına da erişen sanatçılara 100. Yıl Müzik Stüdyosu'nda Büyükşehir Belediyesi'nin alanında uzman personeli destek oluyor.

Stüdyoda sanatçı ve müzik gruplarının yanı sıra sosyal medya uzmanları ile içerik üreticilerine de hizmet veriliyor. Sosyal medya uzmanları, yeşil perde alanı ile son teknoloji video ve fotoğraf ekipmanlarından faydalanabiliyor.

"Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir imkanı bizlere sunması önümüzü açtı"

Üniversite öğrencisi ve sosyal medya içerik üreticisi Zeki Engül, 100. Yıl Müzik Stüdyosu'nda tüm imkanların ücretsiz sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Aydın Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Müzik Stüdyosu'ndayız. Ben bir üniversite öğrencisiyim ve maddi olarak belli bir sınırım var. Yeşil perdede çekim yapmayı eğer kendi bütçemden karşılayacak olursam biraz beni zorlayabilir, bu yüzden Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir imkanı bizlere sunması önümüzü açtı ve içerik üreticilerinin hoşuna gitti. Stüdyonun bizlere sunduğu için Özlem Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Baterisi var, ses sistemi çok güzel çok ferah bir yer"

Yerel müzik grubu Epik'in gitaristi Mustafa Eyibilir de "Her günüm müzik ile geçiyor. 100. Yıl Müzik Stüdyosu'nu da çok kullanıyorum, çok seviyorum. Gerçekten çok yararlı bir yer oldu benim için. Prova almak istediğimizi söylediğimizde randevumuzu oluşturuyorlar ve istediğimiz zaman alabiliyoruz. İçeriye girdiğimizde mesela jakımızın eksik olduğunu söylediğimizde jak veriyorlar veya bir eksiğimiz olduğunda hallediyorlar. Baterisi var, ses sistemi çok güzel, çok ferah bir yer. Bizim için çok güzel bir yer yani. 100. Yıl Müzik Stüdyosu'nu Aydın'a kazandırdığı için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Hem çalışan arkadaşlar güler yüzlü hem de ekipmanlar, enstrümanlar son model"

Epik grubunun solisti Birhat Batkı ise 100. Yıl Müzik Stüdyosu'nu ilk açıldığı günden bu yana sık sık ziyaret ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burası gerçekten çok güzel. Hem çalışan arkadaşlar güler yüzlü hem de ekipmanlar, enstrümanlar son model. Bir de en güzeli ücretsiz. Gerçekten bu stüdyo bizim çok işimize yaradı, yaramaya da devam ediyor. Açıldığından beri geliyorum ben buraya. Bu stüdyo için Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz, bizlere sağladığı bu imkanlardan dolayı kendisine çok minnettarız."