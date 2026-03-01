Aydın'da Uluslararası İftar Programı - Son Dakika
Aydın'da Uluslararası İftar Programı

01.03.2026 22:43
Aydın'da 30 ülkeden 250 öğrenci, iftar yemeğinde bir araya geldi. Program dua ve ilahilerle devam etti.

Aydın'da düzenlenen iftar yemeğine 30 ülkeden 250 öğrenci katıldı.

Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde öğretim gören 30 ülkeden 250 öğrenci iftar yaptı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının sadece bir ibadet ayı olmadığını söyledi.

Vural şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, gönül dünyamızda kendimizi muhasebeye çekmek için bir vesile olduğu gibi etrafımızda yaşanan sıkıntıların, dostluk ve kardeşlik duygusu ile ortadan kaldırılabilmesi için bir fırsattır. On bir ayın sultanı ramazan ayındaki güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek, çocuklarımıza örnek insan, dünya toplumlarına örnek toplum olacağız."

Programda konuşan Gana uyruklu Zakariya Muntari ise katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Ramazan Bayramı'nın şimdiden hayırlara vesile olmasını diledi.

Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Güven Subaşı da programda konuşma yaptı.

İftar sonrası ilahi dinletisiyle devam eden program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

