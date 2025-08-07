Aydın\'da Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, yol kenarında tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kalfaköy Mahallesi'nde yolda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri ise cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a (20) ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin (19) de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.